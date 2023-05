Toezichthouder waarschuwt voor misleidende telefoontjes van energieleveranciers

De energiemarkt krabbelt op, maar dat heeft ook minder leuke kanten. Consumenten moeten namelijk oppassen voor de agressieve en misleidende manier waarop energieleveranciers nieuwe klanten proberen te werven.

"Het is mooi om te zien dat er weer iets te kiezen is voor consumenten. Maar helaas zien we dat het aantal meldingen over misleidende werving ook weer toeneemt", zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.