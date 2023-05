Zoektocht naar betaalbare kop koffie zorgt voor tekort aan goedkope bonen

Koffiedrinkers stappen door de hoge inflatie steeds vaker over op goedkopere soorten koffie. Daardoor is er meer behoefte aan de robustasoort, die doorgaans goedkoper is dan arabicakoffie. Maar boeren hebben steeds meer moeite die vraag bij te benen.

"Steeds minder mensen kiezen voor de duurdere koffiesoort. De verschuiving is zelfs dusdanig, dat de hogere export van robustakoffie nog lang niet genoeg is", zegt grondstoffenconsultant Judith Ganes tegen persbureau Bloomberg. Er moet dus nog veel meer goedkopere robustakoffie geëxporteerd worden om aan de grotere vraag te voldoen.

De vraag naar de koffiesoort, die vaak terechtkomt in goedkopere oploskoffie, is zo groot dat de prijzen relatief hard stijgen. Zo steeg de prijs voor oploskoffie in Duitsland met bijna 20 procent, terwijl de prijzen voor koffie in het algemeen juist steeds minder hard omhooggaan.

Robusta komt van bomen die gemakkelijker groeien en weerbaarder zijn dan de arabicasoort. Maar arabicakoffie is vaak bitterder van smaak, waardoor die lange tijd minder populair was.

Daar kwam verandering in na de sterke stijging van de energieprijzen. Koffiebranders gingen hierdoor goedkopere koffie in hun mengsels verwerken, om zo kosten te besparen. Daarnaast stappen meer consumenten over op goedkopere oploskoffie nu de prijzen in de supermarkt hard zijn gestegen.

Vraag neemt toe, maar oogst wordt minder

Koffielanden exporteerden tussen oktober en maart 4 procent meer robustabonen dan in dezelfde periode een jaar eerder, berekende de International Coffee Organization. In de eerste zes maanden van het koffieseizoen, dat ongeveer halverwege het kalenderjaar begint, lag de export van robustakoffiebonen op het hoogste niveau van de afgelopen drie jaar.

Het aanbod robustakoffie blijft waarschijnlijk krap. In Vietnam, wereldwijd de grootste producent van de soort, zijn veel boeren overgestapt op gewassen die meer geld opleveren om hun gestegen kosten voor kunstmest te kunnen betalen. Daardoor is de oogst dit jaar waarschijnlijk de kleinste van de afgelopen vier jaar.