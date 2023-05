Ambtenaren gingen vorig jaar het vroegst met pensioen

Personeel in de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur ging vorig jaar het vroegst met pensioen. Wie werkte in de landbouw, visserij en dienstverlening bleef juist het langst doorwerken. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Het CBS keek per bedrijfstak naar de gemiddelde leeftijd waarop personeel vorig jaar stopte met werken. Die leeftijd was bij medewerkers in het openbaar bestuur het laagst, met gemiddeld 65,1 jaar. Werknemers in de zorg en het onderwijs zitten daar ietsje boven.

Wie actief was in de landbouw, visserij of bosbouw bleef het langst aan de slag. Daar was de gemiddelde AOW-leeftijd 66,6 jaar. Dienstverlening en de handel zitten daar vlak achter.

De leeftijd waarop je recht hebt op een AOW-uitkering was vorig jaar 66 jaar en zeven maanden. In de agrarische sector gingen de meesten dus pas met pensioen op het moment dat ze recht kregen op de ouderdomsuitkering.

We blijven steeds langer doorwerken

Vorig jaar gingen in totaal 84.000 mensen met pensioen. Zij waren gemiddeld 65 jaar en acht maanden oud. Dat is drie maanden ouder dan het jaar ervoor. Met uitzondering van 2021, gaan mensen de laatste vijftien jaar steeds later met pensioen.