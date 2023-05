Kies voor een vast energiecontract voordat de hoge opzegboete ingaat

Bij dalende energieprijzen is het verleidelijk om op nog goedkopere energie te wachten, maar het kan handiger zijn om nu een vast jaarcontract te sluiten. Vooral omdat consumenten vanaf 1 juni bij nieuw afgesloten contracten veel hogere opzegboetes moeten betalen als ze tussentijds van het contract af willen. Je kunt ook wachten op een meerjarencontract dat nu nog niet wordt aangeboden.

De gasprijs daalt al maanden en zakte deze week naar minder dan 34 euro per megawattuur. Dat is de laagste marktprijs sinds eind 2021. Vorige zomer was gas nog bijna tien keer zo duur. En zo langzamerhand sijpelen die lagere prijzen ook door naar je energierekening.

Je kunt de lagere energieprijzen voor langere tijd vastzetten in een contract van een half of heel jaar. Bijvoorbeeld met prijzen die sinds kort net onder het niveau van het energieplafond van de overheid liggen: 1,45 euro per kubieke meter gas en 0,40 euro per kilowattuur stroom.

Vooralsnog zijn er weinig aanwijzingen dat de energieprijzen snel zullen stijgen. Je kunt dus op nog lagere tarieven wachten voordat je een vast contract aangaat. Maar vastzetten kan aantrekkelijk zijn, omdat het nog onzeker is of er voldoende gas voor de komende winter zal zijn. Het is niet ondenkbaar dat de energieprijzen later dit jaar weer oplopen.

Grootverbruikers kunnen direct overstappen

"Vooral voor grootverbruikers die nog een hoger tarief hebben dan het prijsplafond van de overheid kan overstappen nu al interessant zijn", zegt Hans de Kok van vergelijkingssite Pricewise. Boven een verbruik van 1.200 kubieke meter gas en 2.900 kilowattuur per jaar betaal je dan meer. Dan kan een overstap naar een contract met tarieven rond het prijsplafond veel geld schelen.

Ook voor anderen kan overstappen voordelig zijn. De vraag is alleen of je voor 1 juni een vast contract sluit of pas daarna. Voorlopig zijn de variabele prijzen iets lager dan de contractprijzen.

Na 1 juni meer te kiezen en lagere prijzen

Een voordeel van wachten is dat er na 1 juni nog meer te kiezen valt. Energieleveranciers zullen dan meer vaste contracten aanbieden voor één jaar of zelfs meerdere jaren, verwachten experts. Dat komt door een nieuwe opzegboete die op 1 juni ingaat. Energieleveranciers vinden het spannend om nu vaste contracten aan te bieden, omdat klanten voor slechts 100 euro hun contract kunnen opzeggen. Als de energieprijzen blijven dalen, zijn klanten zo weer vertrokken.

Maar vanaf 1 juni moet je een veel hogere opzegboete betalen. Je moet betalen voor het geld dat je energieleverancier misloopt door de opzegging. De boete is vergelijkbaar met de oversluitboete bij een hypotheek. "De angst voor opzeggingen verdwijnt, dus bieden energieleveranciers straks weer meer vaste contracten aan en ook tegen lagere prijzen", verwacht Ben Woldring van Gaslicht.com.

Snel vastzetten voor hogere opzegboete ingaat

De naderende opzegboete kan ook een reden zijn om nog snel voor 1 juni een vast contract af te sluiten. Bijvoorbeeld een jaarcontract, zodat je ook in de spannende winter nog vaste prijzen hebt. "Dan val je nog onder de oude opzegregels en kun je voor 100 euro van je contact af als je in de zomer nog goedkopere energie kunt krijgen bij een andere leverancier", legt Woldring uit.

Bij Gaslicht.com krijgt hij op dit moment vaak de vraag of je nu al een jaarcontract moet sluiten of beter kunt wachten. "Veel mensen willen nu al zekerheid. Hecht je daaraan, dan kun je zeker al voor 1 juni tarieven vastzetten onder de oude opzegregels. Dan heb je ook rust aan je hoofd", zegt Woldring. Na 1 juni kun je uitrekenen of de opzegboete een nóg goedkoper energiecontract oninteressant maakt. Als dat niet zo is, kun je alsnog profiteren van het extra aanbod vanaf juni.