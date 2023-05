Europees toezicht op banken is niet goed genoeg volgens Rekenkamer

Het toezicht op de honderd grootste Europese banken is niet goed genoeg. De Europese Centrale Bank neemt niet snel genoeg beslissingen, is niet consequent en is te soepel voor banken die te veel risico nemen, vindt de Europese Rekenkamer.

De Rekenkamer is de financiële controleur van de EU en bekeek hoe het staat met het toezicht op kredietrisico's die banken nemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om hoeveel leningen een bank heeft uitstaan en of ze dat geld nog wel terugkrijgen.

Als een bank te veel risico neemt, kan dit grote problemen veroorzaken en soms zelfs het einde van de bank betekenen. Dit werd vooral duidelijk tijdens de kredietcrisis, toen banken in grote problemen kwamen doordat ze te veel risico hadden genomen. De Europese Centrale Bank (ECB) moet daarop toezien, maar doet dat volgens de Rekenkamer dus niet goed genoeg.

De Rekenkamer wijst er ook op dat er geen hogere eisen zijn gesteld aan banken die veel risico lopen en dat de ECB te weinig geschoold personeel heeft om goed toezicht te houden.

De ECB is het gedeeltelijk met de Rekenkamer eens, maar vindt over het algemeen dat haar toezicht op orde is. Ook zijn er geen plannen om dit jaar extra personeel aan te nemen.

Veel onrust in bankensector

De kritiek van de Rekenkamer komt op een moment dat het onrustig is in de bankensector. In maart vielen twee Amerikaanse banken om: Silicon Valley Bank en Signature Bank. Korte tijd later ging ook de Zwitserse bank Credit Suisse kopje-onder. Zwitserland is overigens geen onderdeel van de EU; Credit Suisse stond dus ook niet onder toezicht van de ECB.