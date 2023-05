Philips treft schikking in VS vanwege omkoping in China

Philips heeft een schikking van 62 miljoen dollar (57 miljoen euro) getroffen met Amerikaanse autoriteiten vanwege vermeende corruptie in China. Het concern, dat zich tegenwoordig vooral richt op medische technologie, zou bijvoorbeeld ziekenhuismanagers hebben beïnvloed om te kiezen voor Philips-apparatuur.

Hoewel de vermeende wanpraktijken plaatsvonden in China, moest Philips toch in de VS schikken. Dat komt doordat het Nederlandse bedrijf een beursnotering in New York heeft. Elk bedrijf dat in de VS een notering heeft, valt automatisch onder Amerikaans toezicht.