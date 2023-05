Aantal faillissementen anderhalf keer groter dan vorig jaar

In de eerste vier maanden van dit jaar gingen in totaal 955 bedrijven op de fles. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

In januari tot en met april dit jaar gingen elke maand meer bedrijven failliet dan een jaar eerder. In april ging het om 238 faillissementen, wat precies het dubbele is van april vorig jaar.

Ondanks de stijging is het aantal bedrijven dat de laatste maanden bankroet ging relatief klein vergeleken met de voorbije tien jaar. Vooral in het vorige decennium gingen er meestal meer bedrijven failliet dan nu.