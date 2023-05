Schiphol heeft tekort aan beveiligers ruimschoots ingehaald

Delen via E-mail

Schiphol heeft in de meivakantie ongeveer 1,1 miljoen vertrekkende passagiers verwerkt. Dat leidde niet tot grote problemen omdat er duizend nieuwe beveiligers zijn aangenomen.

Vorig jaar had Schiphol te maken met lange rijen vanwege gebrek aan personeel. De luchthaven besloot uiteindelijk vanaf de zomer het aantal vertrekkende reizigers te beperken om zo de mensen die wel konden vliegen beter te verwerken. De problemen leidden er destijds toe dat topman Dick Benschop opstapte.

"Maar het tekort van achthonderd beveiligers is nu ruimschoots ingehaald. De werving wordt doorgezet, omdat we ook te maken hebben met uitstroom van mensen", zegt een woordvoerder.

Schiphol kan nog niets zeggen over de drukte voor de komende zomermaanden. "Daar is het te vroeg voor. Veel mensen moeten hun vakantie nog boeken. Maar we verwachten op volle capaciteit te kunnen draaien."