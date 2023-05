EU wil nieuwe belastingen heffen om extra uitgaven te financieren

De Europese Unie is van plan om nieuwe belastingen in te voeren. Het gaat onder meer om een grensbelasting en een heffing op cryptomunten en financiële transacties. Die inkomsten zijn nodig om uitgaven voor het coronaherstelfonds, defensie en duurzaamheid te kunnen doen.

Een meerderheid van het Europees Parlement stemde in met het voorstel. Nu is het aan de Europese Commissie om te bepalen wat ze met de belastingvoorstellen van het Parlement gaat doen. Ergens in de komende maanden moet daar meer duidelijkheid over komen.

Wat het Parlement betreft komt er een heffing voor bedrijven die producten laten maken waarvoor personeel zeer weinig betaald krijgt. Denk daarbij aan de productie van goederen in lagelonenlanden. Ook moeten bedrijven die vrouwen minder betalen dan mannen extra belasting afdragen. Verder wordt gedacht aan een heffing voor bedrijven die eigen aandelen terugkopen.

Ook sluit het Parlement niet uit dat lidstaten een deel van hun eigen belastingen moeten afdragen. Overigens moeten lidstaten nu ook al elk jaar geld afdragen aan de EU.

EU heeft last van hoge rente

Brussel komt met de plannen omdat zijn uitgaven de komende jaren fors stijgen. Dat komt onder meer door het coronaherstelfonds, een potje met 800 miljard euro om landen te helpen herstellen van de pandemie. Het geld is vooral bedoeld voor investeringen in vergroening en digitalisering. Probleem is dat de EU dat geld moet lenen. En de rentes op leningen zijn de laatste tijd omhooggeschoten. Het zorgt voor miljarden aan extra uitgaven.

Verder speelt mee dat de EU te kampen heeft met inflatie en dat ze extra moet investeren in defensie vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook wil de EU groene investeringen aantrekken, waarbij ze moet opboksen tegen een uitgebreid subsidieprogramma van de Verenigde Staten. Daarnaast wil Brussel een eigen chipindustrie opbouwen, door met subsidies producenten te verleiden om zich in de EU te vestigen.