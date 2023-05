Ook op vakantie ontkom je niet aan inflatie, voedselprijzen stijgen overal

Wie dit jaar binnen Europa op vakantie gaat, zal niet ontkomen aan stijgende voedselprijzen. Inflatie raakt ook onze favoriete vakantiebestemmingen. Maar wie strategisch tankt en koffie drinkt, kan toch nog wat besparen op vakantie.

In heel Europa kom je niet uit onder de inflatie, al heeft Ierland er het minste last van. Hongarije gaat juist aan kop. Alleen Turkije kent een nóg hogere inflatie, maar dat land valt buiten de EU.

Voedingsmiddelen in de eurolanden stegen in april gemiddeld 13,6 procent in prijs ten opzichte van een jaar eerder. In Nederland was dat 15,1 procent.

Duitsland

Voedselprijzen zijn in Duitsland, net als in Nederland, de belangrijkste oorzaak van de inflatie. Eten en drinken was vorige maand bij onze oosterburen 17,2 procent duurder dan een jaar eerder. Onder meer bier, brood, zuivel, vis en suiker zijn in prijs gestegen.

De totale inflatie kwam vorige maand uit op 7,2 procent. Dat is minder sterk dan in het najaar, toen de prijzen met meer dan 10 procent stegen.

België

De inflatie voor eten en drinken in België is in april 16,6 procent. Dat betekent dat de voedselprijzen bijna 17 procent hoger zijn dan in april vorig jaar. Al sinds 2021 zijn de Belgen steeds meer kwijt voor boodschappen.

De totale inflatie daalt al sinds een piek in oktober en ligt in april op 5,6 procent. Dat komt door de dalende energieprijzen.

Frankrijk

Ook de Fransen zijn meer geld kwijt aan hun boodschappen. In april was voedsel daar 14,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is iets lager dan de toename in maart. Als die trend doorzet, is dat gunstig voor de vakantiegangers daar.

Verswaren zoals camembert, druiven en vlees zijn gemiddeld 10 procent duurder geworden. Andere eetbare producten kosten bijna 16 procent meer.

De totale inflatie ligt al sinds oktober rond de 7 procent en zakt maar niet. In de jaren tachtig kampte het land voor het laatst met zulke inflatie.

Spanje

In maart werd het leven in Spanje 16,5 procent duurder in vergelijking met maart vorig jaar. Februari zag een vergelijkbare ontwikkeling. De paella zal dus duurder uitvallen dit jaar.

De prijzen van goederen en diensten waren vorige maand 4,1 procent hoger vergeleken met een jaar eerder. Het Spaanse statistiekbureau INE heeft nog geen cijfers uit april.

Italië

In Italië betaalde je in april 12,6 procent meer voor eten dan in april vorig jaar. Italianen roeren zich vooral om de hoge pastaprijzen. Die stijgen nog sneller dan de gemiddelde voedselprijzen. Gelukkig gaat het om een relatief goedkoop product.

De totale inflatie ligt op 8,3 procent.

Drie tips van de ANWB voor een betaalbare vakantie Autoverhuur is de laatste jaren een stuk duurder geworden vanwege het tekort aan huurauto's. Heb je toch een auto nodig, reserveer dan op tijd. De prijzen lopen op als de vraag stijgt, dus zo ben je de grootste drukte hopelijk voor. Check wel of je nog (kosteloos) kunt annuleren als je plannen wijzigen.

Over het algemeen geldt: hoe toeristischer, hoe duurder. Ga je pal onder de Eiffeltoren op een terrasje zitten, dan kun je er zeker van zijn dat je de hoofdprijs betaalt voor een biertje of koffie. Zonde, want op een misschien wel net zo mooi terras iets verderop kost diezelfde koffie een fractie van de prijs. Wijk af van de gebaande paden.

Het leven in Nederland is behoorlijk aan de prijs, maar het kan nog steeds lonen om in eigen land op vakantie te gaan. Je hoeft immers geen vliegreis te maken of veel brandstof te tanken als je dicht bij huis blijft. Van het heuvelachtige zuiden tot de uitgestrekte wadden in het noorden: er valt meer dan genoeg te genieten.