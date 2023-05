Britse rente naar hoogste niveau sinds wereldwijde financiële crisis in 2008

De Britse centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief verhoogd naar 4,5 procent om de torenhoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. Het is de twaalfde verhoging op rij.

Het leven was in het VK in die maand 10,1 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Britse centrale bank streeft een inflatie van 2 procent na, maar laat weten dat de oorlog in Oekraïne roet in het eten gooit.