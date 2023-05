Flinke loonsverhoging schoonmakers vanwege duurdere boodschappen

Zo'n 125.000 schoonmakers en glazenwassers in ons land krijgen een loonsverhoging van in totaal 6,25 procent dit jaar en nog eens 8,5 procent in 2024 bovenop hun lopende cao. Werkgeversclub Schoonmakend Nederland en de vakbonden hopen op deze manier het koopkrachtverlies van de werknemers te compenseren.

Veel bedrijven zijn bereid de knip te trekken bij het afsluiten van een nieuwe cao. En dat is terug te zien bij verschillende ondernemingen. De loonstijgingen die dit jaar zijn afgesproken, zijn historisch hoog. Momenteel ligt het gemiddelde op 6,6 procent.

Maar er zijn ook grote groepen werknemers van wie de koopkracht dit jaar hard achteruit is gegaan. Dat geldt onder anderen voor de schoonmakers. Zij hebben een lopende cao waarin geen rekening is gehouden met de torenhoge inflatie.

De huidige schoonmaak-cao heeft namelijk een looptijd van 2,5 jaar (van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024). In die periode stijgen de lonen met in totaal 7,65 procent

"Schoonmaakbedrijven zien dat hun werknemers steeds meer moeite hebben om de duurdere boodschappen te betalen. We kiezen daarom voor een structurele loonsverhoging", zegt Fedde Monsma, manager arbeidszaken bij Schoonmakend Nederland.

Volgens Monsma zijn er extra afspraken gemaakt tot aan het einde van de looptijd van de huidige cao, omdat de schoonmaaksector aantrekkelijk wil blijven vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. "We hebben een goede cao afgesproken in 2021, maar de economische realiteit heeft ons ingehaald. Met de nieuwe loonafspraken verdienen medewerkers in de schoonmaak direct meer dan in vergelijkbare sectoren."