Huurprijzen in de vrije sector opnieuw een beetje gezakt

De gemiddelde huurprijs is in het eerste kwartaal van dit jaar verder gedaald. Hoewel de prijzen in de vrije huursector zijn gezakt, zijn in eerste drie maanden van dit jaar minder mensen naar een huurwoning verhuisd dan een jaar eerder.

De gemiddelde huurprijs was in het eerste kwartaal 0,7 procent lager dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM). Maar niet van alle typen huizen daalde de prijs. Terwijl de huur van appartementen daalde, bleef die van woonhuizen stabiel.

Rieks van den Berg, NVM-bestuurslid vakgroep Wonen, laat weten dat hij nog geen duidelijke gevolgen ziet van de plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) voor de regulering van de huren.

"Maar NVM-makelaars zien vanuit de markt wel signalen dat particuliere woningverhuurders vanwege de nieuwe regelgeving afwegen of ze willen blijven verhuren", zegt van den Berg.

Daardoor zou volgens de branchevereniging de huurvoorraad kleiner worden en komt er steeds minder beschikbaar, doordat de doorstroming op de markt stokt. "De situatie voor starters en andere woningzoekenden wordt hierdoor steeds schrijnender."

Vooral huurders in de stad hebben hier last van. De verschillen tussen de huurprijzen in stad en op het platteland zijn namelijk groot. Huurders in steden betalen gemiddeld fors meer per vierkante meter. Zo betaal je voor een locatie in de stad gemiddeld ruim 17 euro per vierkante meter, op het platteland is dat gemiddeld 6 euro minder.