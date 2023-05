Nieuwe stakingen op Duits spoor treffen ook treinen van en naar Nederland

Het spoorpersoneel in Duitsland legt zondagavond voor vijftig uur het werk neer om een betere cao af te dwingen. Het gaat om een staking in het regionale, langeafstands- en goederenverkeer. Deutsche Bahn verwacht "enorme verstoringen" in Duitsland en over de grens.

De staking begint zondag om 22.00 uur en duurt tot en met dinsdag. Er rijden dan ook geen internationale ICE's meer tussen Nederland en Duitsland, laat een NS-woordvoerder weten.

Deutsche Bahn en andere spoorwegbedrijven liggen al langer met de vakbonden in de clinch. Tijdens stakingen in maart en april lag vrijwel het hele treinverkeer in Duitsland plat.

Deutsche Bahn rekent op enorme verstoringen als gevolg van de staking. Ook het goederenvervoer in Europa zal zwaar ontregeld worden. Volgens Deutsche Bahn gaan zes van de tien belangrijkste Europese vrachtroutes via Duitse spoorwegen.

Deutsche Bahn is kritisch op houding vakbond

Vakbond EVG hoopt dat Deutsche Bahn hierna instemt met een loonsverhoging van 12 procent of een jaar lang minstens 650 euro extra per maand. Zo'n 230.000 werknemers vallen onder de cao.

Volgens de directeur personeelszaken van Deutsche Bahn is EVG niet bereid om te onderhandelen. "Het gaat allemaal om de stakingen, niet om de onderhandelingen aan tafel", zei Seiler tegen Zeit Online.

Volgens hem hebben de spoorwegbedrijven al veel concessies gedaan, zoals over het minimumloon van 12 euro per uur. Maar de vakbond zegt dat de werkgevers alleen "ogenschijnlijk" aan de eisen hebben voldaan.