Duitse conducteurs en machinisten gaan vanaf zondagavond vijftig uur staken

Het spoorpersoneel in Duitsland legt zondagavond voor vijftig uur het werk neer om een betere cao af te dwingen. Het gaat om een staking in het regionale, langeafstands- en goederenverkeer. Deutsche Bahn-bestuurder Martin Seiler vindt dat de vakbond zich onredelijk opstelt.

Deutsche Bahn en andere spoorwegbedrijven liggen al langer met de vakbonden in de clinch. Tijdens stakingen in maart en april lag vrijwel het hele treinverkeer in Duitsland plat.