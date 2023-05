Gasprijs op laagste punt sinds 2021, energierekening mogelijk verder omlaag

Delen via E-mail

De prijs voor gas is de afgelopen dagen verder gezakt. Voor een megawattuur betalen handelaren nu minder dan 35 euro. Eind 2021 was gas voor het laatst zo goedkoop.

In de maanden die daarop volgden, werd gas schreeuwend duur. Tijdens de piek van afgelopen augustus werd zelfs tien keer zo veel betaald als nu. Dit kwam doordat Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraaide, waardoor gas schaars werd.

Dit alles leidde ertoe dat de energierekening van veel huishoudens met honderden euro's per maand steeg. Velen kwamen in betalingsproblemen. Maar inmiddels is de marktprijs voor gas gedaald en schommelt die donderdagochtend rond de 34,50 euro.