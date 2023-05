Ook KLM moet in de zomer vluchten schrappen door technische problemen

Delen via E-mail

KLM moet de komende maanden vluchten schrappen. Het gaat om een "beperkt aantal" vluchten met de Cityhopper-toestellen, die binnen Europa vliegen.

Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Onlangs moest KLM-dochter Transavia ook al het mes zetten in het vluchtschema.

Volgens KLM is er genoeg tijd om reizigers eventueel om te boeken, doordat de Cityhopper-vluchten pas over enkele maanden zouden plaatsvinden. Dat omboeken doet de maatschappij overigens zelf. Volgens een woordvoerder hoeven klanten niets te doen.

De reden dat de vluchten niet kunnen doorgaan, is dat er problemen zijn ontstaan met enkele vliegtuigen die nog in bestelling zijn bij de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer. De toestellen hebben wat technische problemen die eerst moeten worden opgelost. KLM blijft daarom andere toestellen langer leasen, maar dat kan niet voorkomen dat er toch wat vluchten moeten worden geannuleerd.

Vorige maand werd al duidelijk dat dochterbedrijf Transavia flink moest snijden in zijn vluchtschema. De luchtvaartmaatschappij kan door pech enkele vliegtuigen niet gebruiken, terwijl andere toestellen aan de grond moeten blijven omdat het papierwerk nog niet in orde is.