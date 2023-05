Winst ING bijna vier keer zo hoog dankzij gestegen rente

ING heeft zijn nettowinst bijna verviervoudigd in het eerste kwartaal van dit jaar. Net als ABN AMRO, dat woensdag al zijn resultaten presenteerde, heeft het financiële concern flink geprofiteerd van de gestegen rente.

ING heeft ook besloten om aandeelhouders te belonen, door voor maximaal 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen.

De winst over de eerste drie maanden van dit jaar kwam uit op bijna 1,6 miljard euro. Dat is 270 procent meer dan de 429 miljoen euro van een jaar eerder. Die winst was toen 'beperkt' door de onrust die ontstond door de start van de oorlog in Oekraïne.

Vanwege de oorlog zette de bank toen 834 miljoen euro opzij voor leningen aan bedrijven die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Verder besloot de bank toen geen nieuwe zaken te doen met Russische bedrijven en de aanwezigheid in dat land af te bouwen.

Hogere rente pakt gunstig uit voor ING

ING wist te profiteren van de gestegen rentes. Medio vorig jaar begon de Europese Centrale Bank (ECB) met het verhogen van de rente en daar is ze de afgelopen maanden mee doorgegaan. Zo wil de toezichthouder de gierende inflatie temmen.

Commerciële banken als ING profiteren daarvan doordat ze meer geld krijgen als ze hun geld bij de ECB stallen. Het idee is dat de banken dan ook de rentes verhogen voor hun klanten, zoals spaarders. Dat is sindsdien ook gebeurd, maar die verhogingen waren minder sterk dan die van de ECB.

Verder verwelkomde ING in het vorige kwartaal 106.000 klanten, in onder meer Duitsland. De bank heeft nu in totaal 14,7 miljoen klanten.

Donderdag werd ook bekend dat de bank in de komende vijf maanden voor maximaal 1,5 miljard euro aan eigen aandelen gaat terugkopen. Dat besluit pakt vooral gunstig uit voor aandeelhouders.

ING had weinig last van onrustige markt

De cijfers maken duidelijk dat ING weinig last heeft gehad van de onrust bij vooral Amerikaanse banken. De afgelopen maanden vielen drie banken in de VS om, evenals het Zwitserse Credit Suisse.