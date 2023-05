Dure boodschappen blijven voor inflatie zorgen, energie en brandstof goedkoper

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De hogere prijzen voor eten en drinken waren in april de belangrijkste oorzaak van de inflatie. Het leven was vorige maand 5,2 procent duurder dan een jaar eerder. Vooral de dure boodschappen waren daar debet aan.

Een groot deel van de stijging wordt dus veroorzaakt door boodschappen, die ruim 13 procent duurder zijn dan een jaar eerder. Ook aan kleding, schoenen en de horeca waren we meer geld kwijt.

Energie werd juist goedkoper. Vooral de prijzen voor gas en stroom zijn naar beneden gegaan. We betaalden daar vorige maand gemiddeld 32,2 procent minder voor dan in april vorig jaar. Daarbij moet worden aangetekend dat het CBS kijkt naar prijzen voor wie een nieuw energiecontract afsluit. Als jouw contract nog een tijdje doorloopt, kan het zijn dat je niet veel hebt gemerkt van de daling.

Ook aan de pomp betalen we minder dan een jaar geleden. Benzine was in april 11,1 procent minder duur.