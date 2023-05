Flitsbezorgers zijn in Amsterdam alleen nog welkom op bedrijventerreinen

Flitsbezorgers mogen zich in Amsterdam alleen nog maar vestigen op bedrijventerreinen en niet meer in woongebieden. De gemeenteraad stemde woensdag in met een bestemmingsplan daarover.

Door het besluit mogen flitsbezorgers hun zogenoemde darkstores niet langer vestigen in woongebieden. Alleen bij hoge uitzondering mogen de darkstores zich in gemengde woon-werkgebieden vestigen.

Door het besluit zullen circa tien vestigingen in de stad waarschijnlijk op termijn hun deuren moeten sluiten of verhuizen.

Flitskoeriers als Gorillas, Flink en Getir beloven boodschappen binnen tien minuten te bezorgen. Om die belofte waar te maken, openen ze vaak distributiewinkels met afgeplakte ramen - vandaar de naam darkstores - midden in woonwijken.

Nieuwe vestigingen al langer geweigerd

De gemeente Amsterdam kondigde vorige jaar al aan de darkstores van flitsbezorgers uit woongebieden te willen weren. Vanaf toen werden nieuwe vestigingen geweigerd. Het bevoorraden en het ophalen van boodschappen door koeriers zou voor te veel overlast zorgen bij omwonenden.

Als gevolg daarvan moesten meerdere darkstores al eerder sluiten of verhuizen. De flitsbezorgers waren het niet met dit besluit eens, waarna er verschillende rechtszaken tegen de gemeente werden aangespannen. Tot nu toe won de gemeente alle rechtszaken.

"Na meerdere rechtszaken en dwangsommen is inmiddels voor alle betrokken partijen duidelijk dat flitsbezorging in Amsterdam alleen toekomst heeft wanneer dit vanaf bedrijventerreinen plaatsvindt", zo zei de gemeente daar eerder over.

Aangescherpte regels

Volgens wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) zorgt het nieuwe beleid ervoor dat er geen overlast meer is van flitsbezorgers in woonwijken. "Amsterdammers krijgen op deze manier een fijnere woonomgeving."

Eerder vandaag kondigden Getir en Flink samen een aangescherpte gedragscode aan, "om goed om te kunnen gaan met wensen van buurtbewoners en gemeenten". De bedrijven beloofden "een aanspreekpunt per store, meer aandacht voor de openbare ruimte en verdere gedragsregels voor het personeel". Ook moeten alle bezorgers achttien jaar of ouder zijn.