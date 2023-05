Drukte op vliegvelden groter dan voor corona, maar niet op Schiphol

Drie van de vijf grootste vliegvelden in Nederland hebben vorig kwartaal meer reizigers dan voor de coronacrisis verwerkt, maar dat gold niet voor Schiphol. Daar bleven de aantallen achter doordat moest worden gesneden in het aantal vluchten vanwege personeelstekorten. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

De vijf vliegvelden - Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Eelde - verwelkomden samen veertien miljoen reizigers in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat is bijna 40 procent meer dan een jaar eerder.

Het toont aan dat de luchtvaart herstelt van de coronaklap. We gaan weer meer op vakantie en ook het zakelijke verkeer neemt toe. De vliegvelden bij Eindhoven, Rotterdam en Maastricht zagen daardoor afgelopen kwartaal de reizigersaantallen zelfs stijgen tot boven het niveau van voor de pandemie.

Zo kwamen er in Eindhoven en Rotterdam respectievelijk 7 en 28 procent meer reizigers dan in het eerste kwartaal van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Maastricht Aachen Airport zag zelfs een verdubbeling ten opzichte van vier jaar eerder.

Reizigers meden Schiphol

Hoe anders is dat op Schiphol. Daar kwamen in de eerste drie maanden van dit jaar 21 procent minder reizigers dan voor de coronacrisis. Dit had alles te maken met de capaciteitsproblemen op de luchthaven.

Schiphol kampt al een jaar met personeelstekorten. Daardoor moest de luchthaven het mes zetten in het vluchtschema. Daar kwam bij dat sommige reizigers vanwege de problemen besloten om Schiphol te mijden en via een andere luchthaven te vliegen.