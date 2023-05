Starter wint terrein op huizenmarkt doordat belegger zich terugtrekt

Starters kochten in de eerste drie maanden van dit jaar meer woningen dan een jaar eerder. Vooral in de grote steden wisten jonge huizenkopers terrein te winnen. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Starters kochten tussen begin januari en eind maart 16.730 woningen, 2 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee nemen ze ruim 40 procent van het aantal aankopen voor hun rekening. In de vier grote steden - Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht - is dit zelfs 58 procent.

Zo kunnen gemeenten een zelfwoonplicht invoeren, is de overdrachtsbelasting verhoogd en komt er een puntenstelsel dat in veel gevallen bepaalt hoe hoog huren mogen zijn. Daardoor staat het rendement van verhuurders onder druk, waardoor velen besluiten om hun huizen dan maar te verkopen.

De woningen die verhuurders verkopen, zitten vaak in de goedkopere prijsklasse. Daardoor is het aanbod voor starters de laatste tijd groter geworden. Van de woningen die door verhuurders zijn verkocht, is 60 procent gekocht door een starter. Dit gebeurde vooral in Amsterdam en Utrecht.

Op de nieuwe regels is ook kritiek omdat ze het probleem van het huizentekort niet oplossen. Verder wijzen verhuurders erop dat niet iedereen een huis wil of kan kopen en er daarom genoeg huurhuizen moeten zijn.

De gemiddelde prijs van een koophuis was vorig kwartaal 417.000 euro. Dat was 1,6 procent minder dan een kwartaal eerder en het tweede kwartaal op rij dat prijzen zijn gedaald.

Ook hier is de ontwikkeling in de grote steden anders dan in de rest van het land. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht was de gemiddelde prijsdaling 8 procent, in de rest van het land bleef dit beperkt tot 1 procent.