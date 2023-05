Slapen in een echt bed bij vluchten van Nieuw-Zeelandse luchtvaartmaatschappij

Vanaf september 2024 is het mogelijk om in een echt bed te slapen tijdens een lange vliegreis. Luchtvaartmaatschappij Air New Zealand biedt volgend jaar stapelbedden aan waarin passagiers een gedeelte van de vlucht kunnen slapen.

Wie business class vliegt kan vaak al languit liggen, maar nu is dat ook voor budgetreizigers mogelijk. Echt budget is het overigens niet, want er zit een behoorlijk prijskaartje aan. De luchtvaartmaatschappij zal rond de 500 Nieuw-Zeelandse dollar (ongeveer 289 euro) in rekening brengen voor vier uur slapen in een stapelbed.

Vanwege het gebrek aan ruimte in het vliegtuig staan de stapelbedden dicht bij elkaar. De luchtvaartmaatschappij laat weten dat zij het beddengoed tussen elke slaapsessie zullen vervangen.

De stapelbedden worden voor het eerst gebruikt op de langeafstandsvluchten van de luchtvaartmaatschappij, van Auckland naar New York en Chicago. Beide vluchten duren meer meer dan vijftien uur.