EU-commissie maakte fouten bij goedkeuring geldinjectie Lufthansa

De Europese Commissie heeft fouten gemaakt toen ze de financiële steun goedkeurde voor luchtvaartmaatschappij Lufthansa door de Duitse regering. Dat verklaart het Europees Hof van Justitie woensdag.

Lufthansa had het zwaar tijdens de coronapandemie. De Duitse regering is toen in Lufthansa gestapt, zodat de luchtvaartmaatschappij niet om zou vallen.

De regering heeft zes miljard euro in de maatschappij gestoken. Als een land zo'n bedrag in een bedrijf wil steken, moet dat worden aangemeld bij de Europese Commissie. Tijdens de coronaperiode was hier zelfs een bijzondere regeling voor, om het overheden makkelijker te maken.

Toch is de aanmelding van de investering in Lufthansa niet helemaal goed gegaan. Luchtvaartmaatschappijen Ryan Air en Condor tekenden bezwaar aan bij het Europees Hof van Justitie, omdat zij het vermoeden hadden dat er fouten zijn gemaakt.

Daar hebben zij dinsdag gelijk in gekregen. De goedkeuring is nu nietig verklaard. De Commissie heeft fouten gemaakt en heeft onterecht groen licht gegeven voor de Duitse steun aan Lufthansa.

De steun moet nu opnieuw worden bekeken. Dat betekent dat de Commissie moet nagaan of Lufthansa niet kon lenen bij een andere instelling, zoals een bank, voor het aanklopte bij de Duitse overheid.