Recordwinst voor Amerikaanse banken ondanks onrust en faillissementen

Amerikaanse banken hebben in de eerste drie maanden van dit jaar samen 80 miljard dollar (73 miljard euro) winst gemaakt. Dat is een derde meer dan vorig jaar en tevens een record. Dat terwijl er veel onrust in de sector was en inmiddels zelfs drie banken zijn omgevallen.

Slechts 197 van de 4.400 banken hebben in het eerste kwartaal verlies geleden, blijkt uit kwartaalcijfers die BankRegData heeft verzameld.

In de afgelopen maanden zijn drie Amerikaanse banken omgevallen. Silicon Valley Bank en de Signature Bank zijn in maart op de fles gegaan en First Republic in april. Het laatste faillissement valt dus buiten het eerste kwartaal.

Mede door rentestijgingen stond de hele Amerikaanse sector in maart onder druk. Spaarders haalden uit onzekerheid grote sommen geld van hun rekening en brachten die onder bij in hun ogen veiligere, grote banken. Enkele regionale banken konden die bankrun niet aan.

Maar niet alle instellingen zaten in de problemen, blijkt uit de recordwinst. De banken konden na renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank steeds meer geld vragen voor het uitlenen van geld. Ook profiteerden sommige juist van de onrust door meer spaarders aan te trekken of de failliete branchegenoten over te nemen.

Grootste bank ziet spaarders toestromen

De hoogste winst is voor de bank JPMorgan Chase, die in het eerste kwartaal 11,7 miljard dollar winst boekte. Er kwamen extra spaartegoeden naar de grootste bank van de VS, omdat spaarders JPMorgan Chase veiliger vonden dan kleinere regionale banken. Het bedrijf nam overigens in april de failliete regionale branchegenoot First Republic over.

Het grootste verlies was voor PacWest: een min van van 1,2 miljard dollar. Deze regionale bank is het nieuwste zorgenkindje. Klanten namen daar in de afgelopen maanden 5 miljard dollar op. Geruchten over een poging tot een verkoop zorgden begin mei voor onrust onder klanten en beleggers. Zodoende halveerde de beurswaarde van de bank.

80 miljard dollar aan rente uitgekeerd

Volgens de kwartaalrapportage lopen ook rente-uitgaven bij banken flink op. In de eerste maanden gaven ze ongeveer 85 miljard dollar aan rentelasten uit, tien keer zoveel als een jaar eerder.