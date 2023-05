Supermarkten bijten van zich af: 'Er is absoluut geen sprake van graaiflatie'

Albert Heijn-moederbedrijf Ahold Delhaize zal de prijzen van verschillende producten in de winkels in ons land zo snel mogelijk verlagen als dat mogelijk is. Dirk van den Broek heeft de prijzen van meer dan tweehonderd producten zelfs verlaagd en bevroren.

"Het is niet zo dat de boodschappen duurder worden gemaakt door de supermarkten. Dat is het beeld dat de laatste tijd is ontstaan, maar dat klopt niet", zegt Ahold-topman Frans Muller tegen NU.nl.

"Producten worden duurder doordat de hogere kosten van producenten en fabrikanten worden doorberekend. Als wij de prijzen kunnen verlagen, gebeurt dat zo snel mogelijk. Maar dan moet iedereen in de keten daaraan bijdragen."

Volgens Muller wordt die discussie gevoerd met leveranciers. "Wij doen er alles aan om onze klanten tegemoet te komen. Dan hoor ik termen als graaiflatie, maar daar is bij ons absoluut geen sprake van." Met die term wordt bedoeld dat bedrijven de gestegen kosten doorberekenen aan hun klanten om de eigen winst op peil te houden.

De Ahold-topman snapt het sentiment wel nu veel mensen last hebben van de torenhoge inflatie. "Dan snap ik dat er naar Ahold wordt gekeken. Het is een groot bedrijf met een hoge omzet. Maar de goede resultaten zijn vooral te danken aan onze activiteiten in de Verenigde Staten. In Europa zijn de marges flinterdun. Dus laten we vooral even goed kijken wat er aan de hand is."

Ahold Delhaize blijft ook verder investeren in goedkopere huismerken. "We zijn in onze winkels van veertienhonderd naar tweeduizend discountproducten gegaan. Het gaat om allerlei soorten artikelen, ook vers", zegt Muller.

'Inkoopprijs is flink toegenomen'

Algemeen directeur Marcel Huizing van supermarktketen Dirk van den Broek snapt de kritiek ook niet. "Halverwege april hebben wij aangekondigd de prijzen van 230 artikelen te verlagen en bevriezen. Dat betekent dat die prijzen zeker tot het einde van het jaar niet verhoogd worden. Ook als dit betekent dat onze eigen marge steeds kleiner wordt. Mochten de kosten voor deze producten dalen, dan zullen we ze wél nog verder verlagen."

Huizing wijst erop dat de inkoopprijs bij leveranciers flink is toegenomen sinds de oorlog in Oekraïne. "Dat is aan de ene kant onvermijdelijk door toegenomen grondstof-, energie- en transportkosten. Aan de andere kant zijn er leveranciers waarbij dit minder transparant is en waarmee we op het scherpst van de snede gesprekken moeten voeren."