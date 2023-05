Ahold Delhaize verkoopt meer, maar heeft ook last van hoge kosten en stakingen

Delen via E-mail

Ahold Delhaize heeft de verkopen in het afgelopen kwartaal zien stijgen. Wel kampt het supermarktconcern met gestegen bedrijfskosten en stakingen.

De omzet steeg in het eerste kwartaal met ruim 6 procent tot 21,6 miljard euro. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos en bol.com heeft dat naar eigen zeggen bereikt door scherpe prijzen te bieden en meer goedkopere huismerken in het assortiment op te nemen.

"We houden de prijzen zo laag mogelijk", zegt topman Frans Muller. Hij wijst daarbij op een besparingsprogramma dat 1 miljard euro aan kostenvoordelen moet opleveren.

Verder heeft het bedrijf last van stakingen, zoals in Nederlandse distributiecentra. Daardoor waren de schappen in een aantal winkels veel leger dan gebruikelijk.