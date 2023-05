Ryanair plaatst megaorder bij Boeing voor driehonderd nieuwe vliegtuigen

Budgetvlieger Ryanair heeft bij Boeing 150 vliegtuigen besteld, met een aanvullende optie voor nog eens 150 toestellen. Het is de grootste order die Ryanair ooit heeft geplaatst.

De Ierse luchtvaartmaatschappij wil met de nieuwe vliegtuigen - allemaal van het type 737 MAX 10 - haar capaciteit uitbreiden, zodat ze over elf jaar 300 miljoen passagiers per jaar kan vervoeren. Dat zijn er nu 168 miljoen per jaar.

Hoeveel de Ieren betalen voor de vliegtuigen is niet duidelijk, maar het bedrag loopt waarschijnlijk in de vele miljarden euro's. Ryanair is een van de belangrijkste klanten van Boeing en heeft honderden 737's in zijn huidige vloot.

De deal is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Topman Michael O'Leary was de laatste tijd kritisch op Boeing vanwege vertraging bij eerdere orders en over de prijs van de vliegtuigen. Hij brak de onderhandelingen zelfs tijdelijk af.

Toch had Ryanair volgens marktkenners weinig andere opties dan te kiezen voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Concurrent Airbus heeft door drukte niet of nauwelijks ruimte voor nieuwe bestellingen en Chinese leveranciers zouden op dit moment nog geen optie zijn.