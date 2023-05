Nederland telt voor het eerst meer webshops dan fysieke winkels

Het aantal webshops is voor het eerst groter dan het aantal reguliere winkels. De laatste jaren zijn er steeds meer online winkels bij gekomen, waardoor er in Nederland nu ruim 84.000 zijn. Dat zijn er 2.000 meer dan bakstenen winkels, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Tegenover de stijging van online shoppen staat een daling van het aantal fysieke winkels. In 2010 waren er nog bijna 100.000, inmiddels is dat gedaald naar iets meer dan 82.000. Vorig jaar sloten onder meer veel schoenenwinkels en witgoedverkopers.

Ruim zeven op de tien Nederlandse gemeenten zagen vorig jaar het aantal winkels afnemen. Bij de twintig grootste steden was dat zelfs negen op de tien. Alleen in Arnhem en Zoetermeer kwamen er winkels bij.

Van alle gemeenten was de daling het sterkst in het Brabantse Alphen-Chaam (-17 procent). Opvallend genoeg was de stijging het grootst in buurgemeente Baarle-Nassau (+11 procent).

De daling van het aantal winkels in de voorbije twaalf jaar ging vooral ten koste van ketens, blijkt uit een rapport van ABN AMRO. In 2010 was 28 procent van de fysieke winkels onderdeel van een keten. Vorig jaar was dit gedaald naar 24,4 procent. Dit betekent dus dat minder dan een kwart van de winkels bij een bekende keten of formule hoort.