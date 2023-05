Chinese investeringen worden in Europa steeds vaker geblokkeerd

Europese toezichthouders zijn steeds kritischer op investeringen door Chinese bedrijven. Zo zijn diverse overnames in de techsector en de infrastructuur vorig jaar geblokkeerd. Daardoor is het totaalbedrag aan Chinese investeringen gedaald tot het laagste punt in bijna tien jaar.

Dat concluderen onderzoeksbureau Rhodium Group en denktank MERICS op basis van een gezamenlijk onderzoek. De twee organisaties zien dat toezichthouders in Europa steeds vaker op de rem trappen als Chinese bedrijven bijvoorbeeld een overname willen doen.

Dergelijke investeringen liggen gevoelig. Het vermoeden bestaat dat de Chinese regering op deze manier politieke invloed probeert te krijgen, ook al wordt in een aantal gevallen de investering door een commercieel bedrijf gedaan.

De onderzoekers bekeken zestien deals die Chinese bedrijven vorig jaar wilden sluiten. In tien gevallen werd er een stokje voor gestoken. Bijvoorbeeld toen de Duitse chipproducent Elmos in Chinese handen dreigde te vallen. Een grote investering in de haven van de Duitse stad Hamburg is nog onderwerp van discussie.

Vorig jaar zijn er waarschijnlijk meer overnamepogingen geweest, maar de toezichthouders maken niet alles openbaar.

Nederland werkt aan strengere regels

De twee organisaties zien ook dat steeds meer Europese landen kritischer worden. Naar verwachting voeren België, Ierland en Estland dit jaar strengere regels voor Chinese overnames in. Ook in Nederland zit er nieuwe wetgeving aan te komen.

Chinese bedrijven investeerden vorig jaar 7,9 miljard euro in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat is 22 procent minder dan het jaar ervoor en het laagste bedrag sinds 2013. Het betekent ook dat er nog maar een zesde over is van de bijna 48 miljard euro die de Chinezen in het topjaar 2016 investeerden in Europa.