Goldman Sachs schikt voor miljoenen in zaak over onderbetaalde vrouwen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in een langlopende rechtszaak over de ongelijke betaling van mannen en vrouwen een schikking van 215 miljoen dollar (196 miljoen euro) getroffen. Maar liefst 2.800 vrouwelijke medewerkers hadden een zaak aangespannen vanwege systematische onderbetaling.

Een discriminatieklacht van obligatiehandelaar Cristina Chen-Oster bracht de zaak in 2005 aan het rollen. In 2020 vervolgde een juridische aanklacht. Gaandeweg sloten steeds meer vrouwelijke medewerkers zich aan.

Chen-Oster en haar collega's beschuldigden Goldman Sachs ervan mannen systematisch meer te betalen dan vrouwen in dezelfde functie. Ook zouden vrouwen veel minder kans maken op promoties, omdat degene die hierover beslist doorgaans ook een man is.

Goldman Sachs en andere grote banken op Wall Street beloven al jaren hun werknemersbestand en het management diverser te maken. Van de medewerkers van Goldman Sachs die zich partner mogen noemen, is slechts 29 procent vrouw. Dat is wel het hoogste percentage in de historie van het bedrijf.