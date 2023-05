Turken naar de stembus terwijl prijzen de pan uit rijzen

Turkije maakt zich op voor mogelijk de cruciaalste verkiezingen sinds de stichting van de republiek honderd jaar geleden. Het land kampt ondertussen met een torenhoge inflatie en tegenvallende economische groei. Het is de vraag of het onorthodoxe beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vruchten afwerpt.

"Vooral de hoge inflatie is een groot probleem. De koopkracht van de bevolking staat daardoor onder druk", zegt econoom Theo Smid van Atradius. "Verder opereert de centrale bank niet meer onafhankelijk van de politiek sinds er meerdere keren is gewisseld van bankpresident."

President Erdogan voert sindsdien een onorthodox monetair beleid. Hij gaat ervan uit dat de rente verder verlaagd moet worden om de inflatie tegen te gaan. Economen gaan juist uit van het omgekeerde. De prijzen in Turkije waren in april maar liefst 43,7 procent hoger dan een jaar eerder. In oktober en november bereikte de inflatie zelfs een recordniveau van 85 procent.

"Erdogan denkt met zijn beleid de economie aan te jagen en blijft daarin volharden. Maar na de verkiezingen zal dat waarschijnlijk veranderen en denken we dat er renteverhogingen komen. Alleen dan kan de hoge inflatie aangepakt worden", zegt Smid.

Ondanks de stevige tegenwind groeit de economie van Turkije nog steeds. Het land heeft de coronacrisis relatief goed doorstaan. In 2021 groeide de economie zelfs met 11,4 procent. Deze piek was wel van korte duur. De groei daalde afgelopen jaar tot 5,6 procent. Atradius verwacht voor dit jaar een groei van 1 procent en dat wijkt niet ver af van de gemiddelde groei in Europa.

Model is niet houdbaar

Het probleem voor Turkije is dat het beleid vooral moet zorgen voor nog meer economische groei. Maar dat is geen houdbaar model.

"De groei vertraagt dit jaar ondanks een begrotingsbeleid, met daarin een toename van de overheidsinvesteringen en maatregelen voor sociale uitgaven om de particuliere consumptie te ondersteunen" zegt Smid. "Deze maatregelen betreffen een verhoging van het minimumloon, een groot sociaal woningbouwproject, kredietsubsidies en afschaffing van de inkomstenbelasting op het minimumloon."

Turkije heeft verder te maken met de naweeën van de verwoestende aardbeving in het zuidoosten van het land. De economie in provincies als Hatay, Gaziantep en Adiyaman ligt vrijwel stil. De regio kreeg de afgelopen jaren al een flinke klap te verwerken: vanwege de burgeroorlog in Syrië is er nauwelijks handel mogelijk.

Schade voor de economie valt mee

Volgens Smid is de schade voor de Turkse economie als geheel nog te overzien. "Er is daardoor circa 0,5 procentpunt minder groei in 2023. Het getroffen gebied is goed voor ongeveer 10 procent van het bruto binnenlands product."

De klap zal dus niet zo hard zijn als bij de aardbeving in 1999 rond Izmit, vlak bij Istanboel. Dat is het economisch centrum van het land. Toen kromp de Turkse economie met 3,3 procent na een groei van 3 procent het jaar ervoor. Een jaar later veerde de Turkse economie op met een groei van 6,9 procent.