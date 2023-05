Glaasje minder op Britse werkborrel zou verstandig zijn, stellen onderzoekers

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Managementadviesbureau CMI heeft een enquête onder duizend Britse managers gehouden. Daaruit blijkt dat bijna een op de drie managers getuige is geweest van ongepast gedrag of intimidatie op borrels en andere bijeenkomsten van het bedrijf.

De borrels zouden minder op alcohol en meer op andere activiteiten gericht moeten zijn, vindt CMI. Ook is het volgens het bureau een goed idee om bij feestjes een maximum aantal drankjes per persoon in te stellen.