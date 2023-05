Koninklijke DSM is niet meer: chemiebedrijf fuseert met Zwitsers concern

Delen via E-mail

DSM en het Zwitserse Firmenich zullen definitief samensmelten tot één bedrijf. Daarmee komt er een einde aan het zelfstandige Nederlandse chemiebedrijf dat is voortgekomen uit De Nederlandse Staatsmijnen.

Het nieuwe DSM-Firmenich is naar eigen zeggen het resultaat van een fusie van gelijken. Daarbij ontvangen aandeelhouders van het voormalige Firmenich 34,5 procent van de aandelen plus een bedrag van 3,5 miljard euro. Aandeelhouders van DSM krijgen de overige 65,5 procent van het fusiebedrijf in handen.