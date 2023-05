Tesla investeert honderden miljoenen dollars in een eigen lithiumfabriek

Tesla bouwt een eigen fabriek die lithium gaat produceren. De autofabrikant trekt 375 miljoen dollar (341 miljoen euro) uit voor de fabriek, die in de Amerikaanse staat Texas komt te staan.

Lithium is nodig voor accu's voor elektrische auto's. De helft van de wereldwijde productie is in handen van China, terwijl de VS maar 1 procent produceert. Tesla-eigenaar Elon Musk wil niet afhankelijk zijn van andere landen en wil daarom zelf kunnen beschikken over genoeg lithium.

In de fabriek moet per jaar genoeg lithium voor een miljoen auto's worden geproduceerd, en daarmee meer dan in de rest van de VS bij elkaar. Ook wil Musk de fabriek gaan gebruiken voor batterijen.