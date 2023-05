Netbeheerder wil dat provincies gaan meebetalen aan dikke stroomkabels

Netbeheerder Stedin wil dat provincies miljoenen euro's gaan investeren in een uitbreiding van het stroomnet in hun regio. In ruil daarvoor zouden ze dan een aandeel in de netbeheerder krijgen.

Deze oproep doet Stedin in een brandbrief voor de nieuw te vormen coalities in het provinciaal bestuur.

Stedin kan extra financiële armslag goed gebruiken nu het druk is op het stroomnet. Bedrijven en consumenten willen versneld overstappen van gas of benzine naar elektriciteit. Ook worden grote zonneparken aangelegd. Het huidige elektriciteitsnet kan die extra aansluitingen niet in alle gevallen aan.