Liechtenstein wil bitcoin accepteren als betaalmiddel

Inwoners van Liechtenstein mogen binnenkort voor bepaalde overheidsdiensten in bitcoins betalen. Dat zegt premier Daniel Risch in een interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Volgens Risch, die ook minister van Financiën is, kunnen Liechtensteiners betalingen aan de overheid doen met bitcoins, die dan meteen worden ingewisseld voor de Zwitserse frank. Dat is de nationale valuta van het Alpenland. Vanaf wanneer Liechtenstein de cryptomunt accepteert, is nog niet helemaal duidelijk.