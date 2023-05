Negin Mirsalehi en Roemie Hillenaar mogen zich nu rekenen tot megarijken

Delen via E-mail

Met nieuwe binnenkomers Negin Mirsalehi (foto) en Roemie Hillenaar telt Quote's lijst van rijkste jonge selfmade miljonairs dit jaar drie in plaats van vijf vrouwen. De drie allerrijkste Nederlanders onder de veertig jaar, zijn dezelfde drie mannen als vorig jaar.

Hillenaar is de oprichter van Creative Fabrica, een soort marktplaats voor getekende plaatjes en ander handwerk. Ze staat op plek 38 in de lijst en volgens Quote heeft de ondernemer een vermogen van 38 miljoen euro.