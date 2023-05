Influencer Negin Mirsalehi enige nieuwe vrouw in top 100 jonge megarijken

Delen via E-mail

Met nieuwe binnenkomer Negin Mirsalehi telt Quote's lijst van de rijkste jonge selfmade miljonairs dit jaar vier in plaats van drie vrouwen. De drie allerrijkste Nederlanders onder de veertig jaar zijn dezelfde drie mannen als vorig jaar.

Mede dankzij haar zeven miljoen volgers komt Mirsalehi binnen op plek 61. Mirsalehi is ook eigenaar van beautylijn Gisou.

De andere drie vrouwen in de top 100 zijn namen die al langer in de lijst staan: topmodel Doutzen Kroes, modeontwerper Nikkie Plessen en oprichter van sieradenmerk My Jewellery Sharon Hilgers.