Nederland heeft windenergiedoel uit klimaatakkoord (eindelijk) gehaald

Eind 2022 stond er in Nederland meer dan 6 gigawatt aan windmolens op land, blijkt uit de nieuwe Monitor Wind op land van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarmee werd eindelijk de doelstelling van het energieakkoord uit 2013 gehaald.

Volgens de afspraken in het energieakkoord had er eigenlijk al in 2020 minstens 6 gigawatt aan windmolens op land - dus exclusief de windparken op de Noordzee - moeten staan. Dat doel wordt nu pas drie jaar later gehaald.

In 2017 werd al duidelijk dat het niet gehaald zou worden. Het doel werd uitgesteld tot 2023. De vertraging is nu wel gecompenseerd door de sneller dan verwachte groei van het aantal zonnepanelen.

De verwachting is dat het aantal windmolens dit jaar met 835 megawatt toeneemt. Er staan op dit moment nog verschillende windprojecten op de planning. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het met de plannen voor windenergie na 2023 zal verlopen. Er zit een aantal projecten in de pijplijn, maar van een deel van die projecten is het nog niet zeker of die er echt komen en zo ja wanneer.