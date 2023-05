Albert Heijn en personeel akkoord over 10 procent meer loon na lange stakingen

De drieduizend werknemers in de distributiecentra van Albert Heijn krijgen een loonsverhoging van 10 procent. Na dagenlange stakingen zijn de supermarktketen en de vakbonden dinsdag tot een nieuwe cao gekomen.

Werknemers van distributiecentra in onder meer Zwolle en Pijnacker hebben in de afgelopen twee weken elf dagen gestaakt om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Volgens vakbond FNV deden zo'n vijftienhonderd medewerkers van vijf distributiecentra mee. Albert Heijn kan niet precies zeggen om hoeveel mensen het ging.

De acties leidden tot lege schappen in veel filialen. Donderdag kwam er een einde aan de acties, omdat de partijen hadden besloten weer met elkaar om de tafel te gaan. Na enkele dagen overleg is er nu dus een voorlopig akkoord.

De afgesproken loonsverhoging geldt niet alleen voor medewerkers in vaste dienst, maar ook voor uitzendkrachten. De toeslagen voor 's nachts en in het weekend blijven onveranderd. AH was eerder nog van plan die toeslagen aan te passen. Verder krijgen uitzendkrachten meer zekerheid in hun roosters.