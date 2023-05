Spaarrente bij ASN, SNS en RegioBank ook omhoog

Delen via E-mail

Wie een spaarrekening bij SNS, RegioBank of ASN heeft, krijgt vanaf 15 mei een hogere rente. Daarmee volgt moederbedrijf de Volksbank zijn concurrenten Rabobank, ING en ABN AMRO.

Particulieren krijgen bij RegioBank en SNS vanaf medio mei 0,75 procent rente tot een bedrag van 100.000 euro. Wie meer geld in zijn spaarvarken heeft, krijgt over het deel boven de 100.000 euro 0,25 procent rente.

Bij ASN zijn de rentepercentages wat lager. Daar krijg je tot 100.000 euro 0,7 procent rente. Boven dat bedrag wordt het 0,2 procent. Ook voor zakelijke klanten en jongeren onder de achttien jaar worden de rentes later deze maand opgeschroefd.

Banken hebben sinds juni de rentes voor hun spaarders wel verhoogd, maar minder dan de ECB. Die verhoogde zijn rente in zeven stappen met in totaal 3,75 procentpunt. De grote commerciële banken schroefden hun rentes in dezelfde periode slechts met ongeveer 0,75 procentpunt op.