Waarom vakbonden en DNB-directeur Knot anders naar loonsverhogingen kijken

Als de lonen net zoveel stijgen als de inflatie, gaan de prijzen voor consumenten ook verder omhoog, waarschuwde DNB-directeur Klaas Knot zondag in Buitenhof. Vakbonden reageren fel. Ze vinden dat ondernemers genoeg vet op de botten hebben om de lonen te verhogen. Waar komt dit meningsverschil vandaan?

Knot waarschuwt voor de zogeheten loon-prijsspiraal, waarbij prijsstijgingen en loonsverhogingen elkaar blijven afwisselen. Wanneer een ondernemer meer geld kwijt is aan salarissen, kan diegene dit doorberekenen aan de klanten. Daardoor lopen de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt en de horeca nog verder op.

Het gevolg is dat personeel vanwege die hogere prijzen een nieuwe loonsverhoging zal eisen en dat bedrijven die extra kosten ook weer zullen doorberekenen. Econoom Hugo Erken van RaboResearch ziet dit al gebeuren. "De hogere lonen hebben steeds meer impact op de prijsstijgingen. Dat staat als een paal boven water", zei hij eerder tegen NU.nl.

De lonen kunnen best wat omhoog, zolang ze maar niet een-op-een meestijgen met de inflatie, zegt Knot. "Ik spreek pas van een loon-prijsspiraal als lonen en inflatie haasje-over doen. En dat zie je nu niet", zei hij eerder in een interview met NU.nl. Een salarisstijging van 6 à 7 procent vindt hij wel verantwoord.

Prijzen van producten en diensten lagen in 2022 gemiddeld 10 procent hoger dan in 2021. Het is de hoogste inflatie sinds 1975.