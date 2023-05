PostNL maakt weer minder winst door afname pakketbezorging

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

PostNL heeft in het eerste kwartaal veel minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het postbedrijf ziet het winstcijfer al langere tijd dalen, doordat er minder pakketjes worden bezorgd.

De winst over de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg 4 miljoen euro. Dat is flink minder dan de 16 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar.