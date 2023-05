Albert Heijn om tafel met vakbonden: loonsverhogingen of weer lege schappen?

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Supermarktketen Albert Heijn gaat vandaag met vakbonden CNV en FNV om de tafel zitten. De inzet is een nieuwe cao voor de medewerkers van distributiecentra. De gesprekken zijn ook belangrijk voor de consument: als een akkoord uitblijft, dreigen nieuwe stakingen en dus opnieuw lege schappen.

Medewerkers van distributiecentra hebben in de afgelopen twee weken elf dagen gestaakt om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Volgens FNV deden zo'n vijftienhonderd medewerkers van vijf distributiecentra mee.

De acties leidden tot lege schappen in veel AH-filialen. Donderdag kwam er een abrupt einde aan de acties, omdat de partijen besloten maandag weer met elkaar om de tafel te gaan.

Albert Heijn biedt een loonsverhoging van zo'n 10 procent. Ook haalt het bedrijf een streep door voorgestelde verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden van nieuwe werknemers. Het gaat dan om bijvoorbeeld de toeslag voor werken op zondag en een regeling om vervroegd uit dienst te kunnen treden. De vakbonden wilden pas weer met de supermarktketen praten als die geopperde wijzigingen van tafel waren.

CNV en FNV zetten in op zo'n 14,3 procent meer loon. Het salaris moet volgens de bonden ook meestijgen met prijzen in de winkels. CNV-bestuurder Roel van Riezen verwacht dat nieuwe stakingsrondes niet nodig zullen zijn. "Ik verwacht dat we er, wat de overige punten betreft, straks snel uit zijn."