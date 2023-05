Acht weken geen vliegverkeer op Maastricht Aachen Airport vanwege renovatie

Maastricht Aachen Airport (MAA) is vanaf maandag acht weken lang gesloten. In die tijd wordt de start- en landingsbaan gerenoveerd. Dat is nodig vanwege slijtage van het asfalt. Daardoor kunnen kleine deeltjes loslaten en schade aan vliegtuigen veroorzaken.

De afsluiting duurt tot en met 30 juni. De baan van MAA is 2750 meter lang en 45 meter breed. Een renovatie als deze is een omvangrijke klus, aldus het vliegveld.

Aannemer Dura Vermeer brengt ruim 71.000 ton asfalt opnieuw aan. Verder worden zo'n duizend verlichtingsarmaturen vervangen, vindt er zo'n 15 kilometer aan belijning plaats en is er zo'n 100 kilometer aan bekabeling nodig.

Op de drukste dagen zijn er rond de 250 mensen aan het werk. Aandeelhouder provincie Limburg reserveerde voor de renovatie 35 miljoen euro. Volgens het vliegveld is de aanneemsom van Dura Vermeer zo'n 22 miljoen, los van extra kosten als planvoorbereiding, projectleiding en toezicht.