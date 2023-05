Ook in laatste weekend meivakantie geen hele lange rijen op Schiphol

Delen via E-mail

Het laatste weekend van de meivakantie verloopt tot nu toe zonder problemen op Schiphol. De luchthaven verwacht zaterdag veel mensen die terugkeren van vakantie. Maar de drukte leidt niet tot hele lange rijen.

Schiphol liet onlangs al weten dat het tot nu toe heel tevreden is over het verloop van de meivakantie. Vorig jaar was het vanaf de meivakantie nog zo druk op het vliegveld dat reizigers urenlang moesten wachten en sommigen hun vlucht misten.