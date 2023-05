Bliksem, aanrijdingen en papierwerk zitten Transavia dwars

Transavia moest de afgelopen weken tientallen vluchten schrappen en ook de komende tijd zitten reizigers nog in onzekerheid. De vliegmaatschappij houdt veel toestellen aan de grond, waardoor vele duizenden vakantiegangers zijn gedupeerd. Wat gaat er mis?

Het voorjaar is normaal gesproken een mooie tijd voor de luchtvaart. Mensen boeken massaal een vliegreis en willen vooral in de meivakantie eropuit. Maar wie met Transavia vliegt, kan van een koude kermis thuiskomen. Om verschillende redenen staat ongeveer één op de zes vliegtuigen aan de grond. De vliegmaatschappij heeft er in totaal 45.

Daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst zijn er enkele toestellen die Transavia heeft overgenomen van een failliete Roemeense vliegmaatschappij. Maar daarvan is het papierwerk nog niet in orde. De kisten mogen dus niet de lucht in. Verder zijn er nog een handvol vliegtuigen die schade hebben opgelopen door bliksem of doordat ze zijn aangereden door een grondvoertuig.