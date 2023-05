Sparen iets aantrekkelijker na renteverhogingen, maar geen vetpot

De spaarrentes zijn in een jaar tijd omhoog gekropen, nadat de Europese Centrale Bank (ECB) stap voor stap het rentetarief is gaan verhogen. Sparen is zo iets aantrekkelijker geworden. Maar de rentes gaan traag omhoog en door de inflatie word je van sparen nog lang niet slapend rijk.

Spaarrentes worden net als rentetarieven voor hypotheken of andere leningen sterk beïnvloed door de rente van de Europese Centrale Bank (ECB). Die probeert de inflatie te bestrijden en verhoogde daarom de rente in minder dan een jaar al zeven keer. Afgelopen donderdag gebeurde dat nog.

De vorig jaar nog negatieve ECB-rente is inmiddels ver uit zicht. En inmiddels is er ook geen enkele bank in Nederland met 0 procent rente op de spaarrekening, constateerden onderzoekers van MoneyView onlangs al in hun Spaarrente Barometer. Banken verhogen stap voor stap hun spaarrentes.

Grote banken ABN AMRO, ING en Rabobank deden dat begin mei weer voor vrij opneembaar spaargeld. Ze bieden allemaal 0,75 procent (bij ING geldt dit tarief tot 10.000 euro, bij Rabobank tot 100.000 euro). Dat is al een stuk hoger dan de 0,01 procent die ze tot november nog rekenden. Maar flink verdienen is het met die rentes nog niet.

Banken verhogen de marge op hun rentes

Klanten van grote banken zijn doorgaans trouwe spaarders. Dat zorgt dat die banken niet heel verleidelijke tarieven hoeven te bieden om spaargeld aan te trekken. Bovendien blijkt dat banken sinds 2022 weer meer verdienen aan het verschil tussen rentes voor sparen en lenen. Ze verhogen spaarrentes die ze betalen trager dan de rentes die ze krijgen voor leningen en hypotheken, constateerde DNB-econoom Jorien Freriks in april.

Kleinere banken bieden al wat meer. De hoogste rentes lopen op tot 2,3 procent en komen vaak van buitenlandse partijen. Denk aan Open Bank, dochter van de Spaanse bank Santander, de Estse BIG Bank of de Turkse Yapi Kredi Bank. Spaarplatform Raisin laat je ook op afstand rekeningen openen bij banken in bijvoorbeeld Zweden, Estland en Frankrijk.

Bij de hoge rentes zitten ook niet-banken zoals het Duitse Scalable Capital en het Iers-Duitse Trade Republic. Zij hebben bijvoorbeeld een spaarrente voor de tegenrekening van een beleggingsaccount.

Niet onbeperkt geld opnemen of later je rente ontvangen

Ten opzichte van de bekendere banken zijn er soms wel beperkende voorwaarden. Een prijsvechter als bunq laat je bijvoorbeeld maar twee keer per maand geld opnemen. En het verschilt hoe snel banken je rente uitbetalen, na een maand, kwartaal of pas aan het einde van het jaar. Verder moet je bij sommige banken ook een betaalrekening afsluiten en dat kost dus geld.

Sommige buitenlandse banken vallen onder een ander depositogarantiestelsel dan het Nederlandse. In veel Europese landen is via dit stelsel net als in Nederland 100.000 euro spaargeld gegarandeerd. Dat krijg je terug bij een faillissement. Buiten de eurozone ligt dat soms anders. Ook kan het zijn dat het iets ingewikkelder is om je geld terug te krijgen dan in Nederland.

Geld langer vastzetten voor een hogere rente

Je geld langer vastzetten in een termijndeposito nu de rentes zijn gestegen? Dat kan je meer rente opleveren. Voor één jaar vast kun je tot 3,5 procent rente krijgen, maar dat is wel bij kleine buitenlandse banken. De hoogste rente bij een Nederlandse bank is 2 procent en ABN AMRO biedt het meeste van de grote banken met 1,4 procent. Bij een 5-jaarsdeposito kun je weer wat meer rente krijgen. Bij buitenlandse aanbieders tot bijna 3,7 procent, bij Nederlandse tot 2,5 procent.

Bij vastzetten kun je niet bij je geld en je neemt de gok dat de rente in de komende periode niet veel verder zal stijgen. Dat lijkt niet zo logisch, gezien bij de ECB nog meer renteverhogingen worden verwacht en ook banken komend jaar hun spaarrentes waarschijnlijk dus verder zullen verhogen.

Hogere rentes, maar ook hogere inflatie

De rentes zijn stukken hoger dan in de laatste jaren gebruikelijk was. Voor vrij opneembaar spaargeld was 0,01 of 0,1 procent bij grote banken normaal en bij langer vastzetten kwam de rente niet ver boven de 1 procent uit. Nu zijn tarieven veel hoger, maar de inflatie is dat ook. Je geld wordt ondanks de rente dus minder waard.