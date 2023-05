Mannen zijn schaars in de kinderopvang: 'Het probleem zit bij de ouders'

Hoewel ze in de kinderopvang schaars zijn, wordt er nauwelijks ingezet op het vinden van mannen die een switch naar de kinderopvang willen maken. Dat is jammer, vindt Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. "Want meer mannen op de werkvloer, dat is juist een verrijking."

De personeelstekorten in de sector zorgen al jaren voor problemen. "Kinderopvangorganisaties zien zich vanwege het tekort gedwongen om steeds ingrijpendere maatregelen te nemen", zei directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang eerder tegen NU.nl.

Volgens cijfers van statistiekbureau CBS is 94 procent van de medewerkers in de branche vrouw. "Er zijn veel tekorten in zorgende beroepen", zegt Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. "De tekorten de kinderopvang lopen de spuigaten uit. Ik denk weleens, ontstaan die tekorten niet ook doordat mannen daar niet meer aankloppen?"

Geen campagnes vanuit organisaties en overheid

De overheid maakt geen beleid om meer mannen te rekruteren in de kinderopvang, laat een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten. Dat is aan de kinderopvangorganisaties zelf, zegt de woordvoerder. "Er staat niets in de wet dat mannen ervan weerhoudt in die branche te gaan werken."

Maar ook vanuit de organisaties wordt weinig georganiseerd om mannen naar de kinderopvang te trekken. Ze lijken het haast te hebben opgegeven. "Dat komt vooral doordat ouders zich vaak niet prettig voelen bij mannelijke medewerkers", zegt Fukkink.

Dat heeft meerdere oorzaken. "Het zit deels in onze cultuur. Mensen vinden opvoeden iets vrouwelijks. Dat is geen feit, maar toch denken veel volwassenen nog zo", weet de hoogleraar.

Schandalen laten nare smaak achter

Een andere oorzaak is het schandaal rond Robert M. dat tien jaar geleden groot in het nieuws kwam. M. kreeg negentien jaar cel plus tbs, nadat was gebleken dat hij jarenlang tientallen kinderen had misbruikt op Amsterdamse kinderdagverblijven. Dat heeft een diepe indruk achtergelaten.

Fukkink: "Veel mannelijke medewerkers voelden zich daarna onprettig in de kinderopvang. Er zijn toen dingen veranderd en die veranderingen zijn nog steeds voelbaar."

Bij misbruikzaken denken mensen volgens Jellesma automatisch aan mannelijke daders, hoewel dat niet altijd terecht is. Maar dat is moeilijk uit te leggen aan de ouders. "Als zij een man aan het werk zien in de kinderopvang, denken ze vaak: wat bezielt zo'n man om met kleine kinderen te willen werken?"

En daar heeft de branche last van, ook omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen juist gebaat zijn bij mannen in hun omgeving. "Ze voelen zich veilig bij mannen en bij vrouwen", vertelt Fukkink. "En het is goed voor kinderen dat zij worden verzorgd door zowel mannen als vrouwen."

Voor kinderopvangorganisaties is het belangrijk dat de medewerkers een afspiegeling van de samenleving zijn, zegt Bijlsma. "Mannen zijn rolmodellen voor zowel jongens als meisjes. De afwisseling is goed voor de ontwikkeling van kinderen."

Mannen werven met mannen

Het is de vraag hoe we dan toch meer mannen aan het werk kunnen krijgen in de kinderopvang. "We weten dat bijvoorbeeld een overheidscampagne niet zo'n krachtig middel is, dus ik zou het op een andere manier aanpakken", zegt Fukkink. "Mannen moet je werven met andere mannen." Een man die al in de kinderopvang werkt, is de beste ambassadeur als je meer mannen in de opvang wilt hebben.

En dat helpt inderdaad, vertelt Ivo Hougardy, clustermanager bij Montris Kinderopvang. "Als je op stagemarkten een stoere vent neerzet die kan uitleggen hoe leuk het werk is, krijg je jonge jongens wel enthousiast."

Toch zal ook dat het probleem niet oplossen, denkt Fukkink. "Het zal wel iets opleveren, maar er zullen niet opeens duizenden mannen in de kinderopvang willen werken."